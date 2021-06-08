Симферополь, , 11:28 — REGNUM Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 8 и 9 июня, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Согласно прогнозу, днём 8 июня и 9 июня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 17−22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июня на регион обрушились сильные дожди, в результате подтопленным оказался участок трассы «Таврида», а в одном из сёл вода перелилась через дамбу и подтопила 18 придомовых территорий.