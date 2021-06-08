Чита, , 11:28 — REGNUM В Забайкалье чуть не сгорел курорт Молоковка, расположенный в Читинском районе. Как сообщает 8 июня пресс-служба правительства региона, виной тому что мог стать пожар, его площадь составила порядка 400 гектаров.

Возгорание тушили 67 человек из лесопожарных формирований Забайкальского края. По данным региональной диспетчерской службы, огнеборцы использовали три автоцистерны и 12 пожарных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая пожар возник всего в шести километрах от с посёлка городского типа Могзон Хилокского района Забайкальского края. Две сотни горящих площадей тушили 33 человека и пять единиц техники.

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