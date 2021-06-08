Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Два молодых человека погибли после празднования дня рождения владельца студии пирсинг в центра Санкт-Петербурга. Об этом 8 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Тела двух молодых мужчин были обнаружены утром 7 июня в студии пирсинга на улице Жуковского, 4. Как установило следствие, погибшие приехали из других регионов России. Ими оказались 23-летний житель Сочи и 22-летний уроженец Вологодской области. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено.

«По предварительной версии, смерть наступила от передозировки наркотиков. По данному факту проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщает издание «Фонтанка», накануне гибели молодые люди праздновали день рождения владельца салона пирсинга. Помимо трупов с места происшествия в отделение полиции были доставлены еще три человека — 26-летний владелец салона и три девушки в возрасте 17-ти, 19-ти и 21 лет. На них составлены протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ), после чего они были опрошены и отпущены.

По данным АН «Оперативное прикрытие», из салона также были изъяты шесть полимерных свертков с остатками неизвестного вещества, трубка для курения и биоматериал.