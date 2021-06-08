Москва, , 12:10 — REGNUM Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова дала интервью журналистке Ксении Собчак. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» с 8 июня.

Собчак спросила Волкову, согласна ли она с «законом Димы Яковлева». Однако участвовавшая в праймериз «Единой России» певица не смогла дать конкретный ответ на этот вопрос.

Тогда журналистка решила «подловить» артистку: «Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть дорога», — объяснила Собчак. Юлия Волкова отнеслась к «выдуманному» акту позитивно.

ИА REGNUM напоминает, что «закон Димы Яковлева» — это запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США. Закон действует с 2013 года.

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