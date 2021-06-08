Тирасполь, , 11:29 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), согласно последним данным, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 43 216 человек или почти 10% населения. Об этом 8 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Сообщается, что первую дозу российской вакцины «Спутник V» получили 29 928 человек, вторую — 8515. Первой дозой препарата AstraZeneca привили 4136 человек, второй — 637.

В пресс-центре МВД ПМР отметили, что тем, кто прошёл полный курс вакцинации, выдают соответствующие сертификаты, в которых указана дата прививок, а также данные о вакцине. Оригинальность документа подтверждает QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье с начала пандемии выявили 49 340 носителей SARS-CoV-2, из которых победили инфекцию 47 928 человек. Всего в ПМР зафиксировали 1198 случаев смерти пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом