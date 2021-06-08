Белград, , 11:38 — REGNUM Для Белграда крайне важно решить проблему пропавших без вести в Косово и настаивать на этом на переговорах в Брюсселе. Об этом, как сообщает сербское новостное агентство Политика, заявил 7 июня директор управления по делам Косово и Метохии Петр Петкович на пресс-конференции.

Он указал, что Приштина отвергает как любую возможность сотрудничества, так и проблему пропавших без вести, рассматривает исключительно как разменную монету в переговорах с официальным Белградом.

«Вместо того, чтобы в преддверии продолжения диалога в Брюсселе, премьер-министр временных учреждений Приштины Альбин Курти продемонстрировал минимальную готовность решать открытые вопросы, представляющие общий интерес, он продолжил выступать с резкими заявлениями и обвинениями в адрес официального Белграда», — отметил Петр Петкович.

Он подчеркнул, что для Белграда важно решить проблему пропавших без вести и что этот вопрос не будет рассматриваться на ежедневной политической основе.

«Мы не избегаем этого вопроса и настаиваем лишь на его решении на каждых переговорах в Брюсселе», — отметил Петкович.