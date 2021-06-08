Арзамас, Нижегородская область, , 11:28 — REGNUM Российская «Военно-промышленная компания» (ВПК) запатентовала дизайн внедорожника «Стрела». Соответствующие документы размещены в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС).

Бронированный внедорожник «Стрела» База ФИПС

Создателями дизайна боевой машины являются специалисты Арзамасского машзавода. В модельной линейке армейских машин «Стрела» будет расположена на ступень ниже «Тигра».

Собираться автомобиль будет на лонжеронной раме «ГАЗели». Также машина широко унифицирована с ней по агрегатам и узлам.

Полная масса бронированного внедорожника равна 4,7 тонны, что в полтора раза меньше, чем у «Тигра». Броня кузова автомобиля способна защитить пассажиров и водителя от пуль АК-74, АКМ и СВД (второй класс брони). Кроме того, «Стрела» оснащена противоминной защитой днища.

Вместимость броневика — восемь человек. Максимальная скорость по шоссе — 155 км/ч. Силовой агрегат машины работает на дизельном топливе.

Ранее гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий сообщил, что в России создаётся бронетранспортер (БТР) «Бумеранг», которым можно будет управлять даже с мобильного телефона. Также через гаджет военные смогут контролировать температуру масла и запас топлива у бронемашины.

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