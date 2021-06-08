Владивосток, , 11:30 — REGNUM Пограничники Приморья пресекли контрабанду крупной партии корней женьшеня — транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного перевоза через таможню стратегически важных ресурсов флоры и фауны в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Обвинительное заключение утверждено в отношении 36-летнего жителя региона.

По версии следствия, в сентябре 2020 года водитель компании, которая занимается международными перевозками грузов, получил от неустановленного иностранного гражданина для незаконного вывоза с территории таможенного союза за рубеж 137 корней женьшеня. Растение занесено в Красную книгу РФ. Корни он спрятал под обшивкой в грузовике.

На Уссурийской таможни незадекларированный товар был обнаружен пограничниками. Общий ущерб — более 1,9 млн рублей.

Транспортная прокуратура уголовное дело направила в Октябрьский районный суд Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье вскрылась преступная схема, по которой злоумышленники вывозили лес в Китай. С сентября по октябрь 2019 года индивидуальный предприниматель подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории Российской Федерации заявлены пиломатериалы объемом 493 куб. м рыночной стоимостью 4,5 млн рублей.