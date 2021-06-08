Москва, , 11:37 — REGNUM Российские известные личности прокомментировали высказывание комика Ивана Абрамова относительно его любви к жене. Блогер Ида Галич и телеведущая Алёна Водонаева раскритиковали юмориста в своих профилях в Instagram.

«.дебильнейшее высказывание», — считает блогер Ида Галич. «Я так ненавидела своё тело после родов. Столько времени ушло, чтобы чуть легче стало психологически, а тут это… А если у жены форма груди поменялась? Если шрам от кесарева?» — спрашивает она.

Ранее Иван Абрамов дал интервью YouTube-каналу «Макарена». В нём комик признался, что разлюбит свою жену, если она потолстеет.

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