Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 8 июня, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Более 20 экзотических змей и крокодила передадут в эколого-биологический центр «Следово», расположенный в Судиславском районе Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на агентство ТАСС.

Эколого-биологический центр «Следово» Змея

Змеи были найдены в подъездах и дворах столичных многоэтажек и переданы в московский центр реабилитации диких животных. Найти их хозяев не удалось. Крокодил был обнаружен в подсобке контактного зоопарка.

«Всего в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю. П. Карвацкого» будут переданы крокодил и 21 экзотическая змея. В числе последних — удавы, питоны, молочные полозы и королевские змеи, — рассказали агентству в департаменте природопользования Москвы.

Животные прошли реабилитацию и готовы пополнить террариум костромского эколого-биологического центра, где уже содержится более 100 змей. В дальнейшем крокодил и змеи будут использоваться для программ дополнительного образования школьников. Увидеть животных на экскурсиях смогут все желающие.