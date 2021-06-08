Кисловодск, Ставропольский край, 8 июня, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии с модернизированной моделью Hyundai Solaris. Снимки опубликовала «Российская газета».

«Российская газета» / Сергей Цицилин Модернизированная модель Hyundai Solaris

Отмечается, что новинка была сфотографирована в Кисловодске. Модель частично покрыта черной тканью.

Новая Hyundai Solaris имеет прицеп, что может указывать на то, что коробку калибруют под нагрузку, а под капотом модели будет модернизированный двигатель.

Отмечается, что внешний вид боковин у седана остался прежним. По предварительной информации, это может быть комплектация N-Line с другой бамперной группой или автомобиль обеспечения.

Напомним, в начале июня компания Hyundai представил в России городской кроссовер Tucson четвёртого поколения.

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