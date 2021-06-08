Лондон, , 10:50 — REGNUM Лондонский «Челси» намерен купить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом 8 июня сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Челси» уже начал переговоры с «Боруссией» по переходу норвежского форварда. Отмечается, что трансфер Холанда может обойтись лондонскому клубу в €200 млн.

Напомним, в январе 2020 года Холанд перешёл в «Боруссию» из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Его контракт норвежца с дортмундским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне 2020/2021 он сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.

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