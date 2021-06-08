Пермь, , 10:50 — REGNUM В Перми для ТЮЗа новый сезон начнётся с новым и необычным работником. Публику будет встречать робот, сообщает пресс-служба мэрии.

Пока промобот безымянный. Театр юного зрителя объявил конкурс и ждет разные варианты имени для своего робота. Для участников конкурса нет никакого возрастного ценза. Имя должно быть оригинальным, благозвучным, не вызывать отрицательных ассоциаций и создавать узнаваемый образ пермского ТЮЗа.

С 10 по 15 июня определят финалистов конкурса, все они получат призы. Имя победителя назовут 17 июня.

В мэрии отметили, что необычный работник ТЮЗа сможет поговорить, потанцевать и поиграть со зрителями. С ним можно будет сфотографироваться, поделиться впечатлениями от спектакля и оставить предложения о работе театра. Промобот будет оказывать помощь в покупке билетов онлайн.