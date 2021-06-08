Москва, , 10:49 — REGNUM В Москве на ВДНХ 11−13 июня состоится российский туристический форум «Путешествуй!», где эксперты расскажут о главных трендах внутреннего и въездного туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Форум посвящен развитию турпродуктов и сервисов в регионах России, а также роли туроператоров во внутреннем и въездном туризм. На форуме субъекты РФ представят свои многообразные туристические возможности.

Участники форума «Путешествуй!» обсудят новые стратегические цели и векторы развития туризма, набирающих популярность: глэмпинги, автотуризм, гастрономические туры, экопоходы, медицинский туризм и др.

Как сообщало ИА REGNUM, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение о создании сети новых туристических маршрутов на российской Балтике.

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