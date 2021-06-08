Черкесск, , 10:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проверяют очередной факт стрельбы в ходе свадебного торжества. Задержан подозреваемый, у которого было обнаружено при себе оружие — светозвуковой автомат, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Выстрелы раздались в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесске 6 июня. О них сообщили обеспокоенные отдыхающие. Выехавшие на место полицейские задержали автомашину «Тойота Камри», за рулем которой находился 32-летний житель аула Али-Бердуковский.

В багажнике автомобиля был обнаружен «предмет, конструктивно схожий с автоматическим оружием», и 22 предмета, «конструктивно схожих с патронами». Их отправили на экспертизу, а сам стрелок пояснил, что это светозвуковой автомат, из которого он стрелял по случаю свадьбы друга.

По факту нарушения общественного порядка в настоящее время принимается процессуальное решение.

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