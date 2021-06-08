Москва, , 10:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее полномочия Фонда обманутых дольщиков, сообщает 8 июня сайт правительства России.

Теперь фонд сможет передавать гражданам часть квартир в достроенных домах, которые недобросовестный застройщик не успел продать.

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Отмечается, что новое постановление расширяет полномочия фонда, позволяя решать проблемы не только обманутых граждан, но и других категорий граждан, имеющих право на получение жилья от государства — жителей ветхих домов, сирот, многодетных семей, инвалидов, а также людей с низкими доходами.

«Федеральный закон, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков, был принят в конце декабря 2020 года. Постановление правительства создаёт условия для его реализации», — уточнили в правительстве.