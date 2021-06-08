Париж, , 10:47 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал защитить союзников от любой угрозы, «исходящей из Минска или Москвы». Об этом он заявил 8 июня в интервью газете La Repubblica.

По его словам, основными угрозами для НАТО является укрепление военного и политического сотрудничества России и Китая, а также терроризм и киберпреступность.

Столтенберг добавил, что стратегия Североатлантического альянса в ответ на эти угрозы будет обсуждаться на саммите НАТО 14−15 июня в Брюсселе.

Напомним, 6 июня Йенс Столтенберг заявил, что активное сотрудничество России и Китая представляет серьезный вызов для членов альянса.

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