Воронеж, , 10:47 — REGNUM Более тысячи жителей Воронежской области обратились к медикам за помощью в связи с укусами клещей с начала года, сообщили 8 июня в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Общее число воронежцев, пострадавших от укусов клещей и обратившихся за медпомощью, на 7 июня составляет 1002 человека. Это на 0,9% меньше показателя 2020 года (тогда было зарегистрировано 1012 пострадавших) и на 40,2% меньше, чем в 2019 году (1 675 человек).

В этом году в Воронежской области противоклещевую обработку провели на 616,5 га территорий массового пребывания людей. В преддверии летних каникул проведена обработка 147,4 га на территориях летних оздоровительных учреждений.

Санитарные врачи напоминают, что для защиты от клещей достаточно соблюдать меры предосторожности — на природе пользоваться репеллентами и периодически осматривать себя на наличие клещей.