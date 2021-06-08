Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Предъявлено обвинение бывшему старшему следователю отдела полиции № 6 управления МВД России по Ростову-на-Дону. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следователи полагают, что в сентябре 2020 года сотрудник полиции получил 500 тыс. рублей за возвращение владельцу Infiniti Q50. Иномарка являлась вещественным доказательством по уголовному делу. Также страж порядка пообещал не направлять дело в суд.

Подследственный был уволен из органов внутренних дел. В настоящее время он находится под стражей.

Материалы уголовного дела в ближайшее время изучит суд.