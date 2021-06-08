Тбилиси, , 10:49 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 29 517 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1023 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 8 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 350 428 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 335 029 победили инфекцию, в том числе 510 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4951 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3333 пациента, в оборудованные гостиницы — 635.

Днём ранее в Грузии в результате 11 117 исследований выявили 307 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1014 человек.

Стоит отметить, что в Грузии постепенно снимают карантинные ограничения, а страну делают более открытой для иностранных туристов. С 1 июня была открыта сухопутная грузинская государственная граница.

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