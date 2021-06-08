В Ярославле определили «Голос Золотого кольца»
Ярославль, 8 июня, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославле завершился финальный этап конкурса караоке «Голос Золотого кольца». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».
Сам конкурс продолжался в течение трех месяцев. Сначала участники проходили отбор в заочной форме, записывая авторские видеоклипы в студии звукозаписи «Медведь на ухо» музея «Кутюр-шоу «Медвежий угол». В жюри конкурса вошли экс-президент «Ярославского Рок-клуба» Сергей Шишкин, директор ярославского филиала «Академии Игоря Крутого» Мила Хачанянц, а также телеведущий Сергей Муканов. Сначала жюри отобрало 30 основных участников проекта, в очный финал конкурса попало 5 человек. Победу одержала жительница Ярославля Юлия Болотникова.
«Очень понравился конкурс, благодарю за участие всех организаторов, хорошая задумка провести конкурс в несколько этапов и выложить клипы для обычных слушателей. Хотелось бы побольше таких конкурсов, чтобы люди проявляли себя творчески, могли находить новые знакомства и обмениваться опытом, а самое главное делиться своими позитивными эмоциями и заряжать других», — сказала победительница конкурса «Голос Золотого кольца» Юлия Болотникова.
Второе место заняла представительница ярославского филиала «Академии Игоря Крутого» Надежда Соколова, третьей стала 32-летняя сотрудница Гаврилов-Ямского машиностроительного завода «Агат» Алена Лукьянова.
«Мы очень рады, что первый такой наш конкурс получил столько положительных откликов. Участие в конкурсе принимали жители и гости города, представители Рыбинска, Гаврилов-Яма и даже Архангельска. Музейная практика сегодня это не только интересная экспозиция, интерактивная составляющая, но и собственные мероприятия, которые делают этот музей уникальным. Наличие в музее «Медвежий угол» собственной студии звукозаписи продиктовало нам необходимость организации как раз песенного конкурса, которым и стал «Голос Золотого кольца», — пояснила президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.
В финале, помимо участников проекта, выступили профессиональные вокалисты, а также воспитанники ярославского филиала «Академии Игоря Крутого».