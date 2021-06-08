Ярославль, 8 июня, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Ярославле завершился финальный этап конкурса караоке «Голос Золотого кольца». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

МОТ «Золотое кольцо» Финалисты конкурса

Сам конкурс продолжался в течение трех месяцев. Сначала участники проходили отбор в заочной форме, записывая авторские видеоклипы в студии звукозаписи «Медведь на ухо» музея «Кутюр-шоу «Медвежий угол». В жюри конкурса вошли экс-президент «Ярославского Рок-клуба» Сергей Шишкин, директор ярославского филиала «Академии Игоря Крутого» Мила Хачанянц, а также телеведущий Сергей Муканов. Сначала жюри отобрало 30 основных участников проекта, в очный финал конкурса попало 5 человек. Победу одержала жительница Ярославля Юлия Болотникова.

«Очень понравился конкурс, благодарю за участие всех организаторов, хорошая задумка провести конкурс в несколько этапов и выложить клипы для обычных слушателей. Хотелось бы побольше таких конкурсов, чтобы люди проявляли себя творчески, могли находить новые знакомства и обмениваться опытом, а самое главное делиться своими позитивными эмоциями и заряжать других», — сказала победительница конкурса «Голос Золотого кольца» Юлия Болотникова.

Второе место заняла представительница ярославского филиала «Академии Игоря Крутого» Надежда Соколова, третьей стала 32-летняя сотрудница Гаврилов-Ямского машиностроительного завода «Агат» Алена Лукьянова.

«Мы очень рады, что первый такой наш конкурс получил столько положительных откликов. Участие в конкурсе принимали жители и гости города, представители Рыбинска, Гаврилов-Яма и даже Архангельска. Музейная практика сегодня это не только интересная экспозиция, интерактивная составляющая, но и собственные мероприятия, которые делают этот музей уникальным. Наличие в музее «Медвежий угол» собственной студии звукозаписи продиктовало нам необходимость организации как раз песенного конкурса, которым и стал «Голос Золотого кольца», — пояснила президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

В финале, помимо участников проекта, выступили профессиональные вокалисты, а также воспитанники ярославского филиала «Академии Игоря Крутого».