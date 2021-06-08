Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Президент США Джо Байден во ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пригласил его приехать нынешним летом в Вашингтон. Об этом 8 июня рассказал журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как рассказал Салливан, во время беседы с украинским лидером Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», — добавил он.

Также советник президента США отметил, что этот разговор лидеры США и Украины планировали перед встречей Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться 16 июня в Женеве.

Кроме этого, Салливан указал, что в ходе беседы у президентов двух стран была возможность достаточно долго поговорить обо всех вопросах отношений между США и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, стало известно, что во время встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве государственный секретарь США Энтони Блинкен будет в составе делегации Соединенных Штатов.

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