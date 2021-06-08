Чита, , 10:41 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о финансировании расходов на детский отдых. Как сообщает 8 июня пресс-служба правительства региона, уже выделено свыше 30 миллионов рублей.

«Организация летнего отдыха наших детей — одна из важнейших задач, финансирование которой осуществляется в приоритетном порядке», — подчеркнула министр финансов Вера Антропова.

По её словам, всего в регионе открыто более порядка 470 лагерей, который посещают почти 25 тысяч школьников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что к открытию в Забайкалье готовят 540 лагерей разного типа, в их числе — 47 загородных стационарных лагерей, четыре лагеря при учреждениях с круглосуточным пребыванием, 480 лагерей с дневным пребыванием детей, шесть санаторно-оздоровительных учреждений круглогодичного действия, семь стационарных палаточных лагерей.

Напомним, с 25 мая в России стартовала программа возмещения средств за детский отдых в летних лагерях. Ростуризм по поручению президента и правительства России запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая реализуется по аналогии с туристическим кешбэком.

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