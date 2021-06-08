Джакарта, 8 июня 2021, 10:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Южно-Китайское море стало для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая испытанием, сообщает Sindonews.
«АСЕАН и Китай должны немедленно продолжить обсуждение кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море, который в настоящее время продвигается очень медленно. Мы надеемся, что эти переговоры будут завершены с эффективными и существенными результатами», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.
Индонезия готова провести в Джакарте встречу по вопросу заключения кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море в ближайшем будущем.
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