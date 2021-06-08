Москва, 8 июня 2021, 10:39 — REGNUM Пандемия существенно изменила рынок труда в России, заявил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, выступая на панельной сессии «Знание — сила?» Петербургского международного экономического форума.
По мнению топ-менеджера ФосАгро, бизнес должен занимать инициативную позицию в сфере создания и внедрения инноваций. Роль системообразующих отраслевых компаний — создавать заказ на исследования в тех направления, которые способны принести значимый эффект и будут способствовать укреплению позиций российских компаний на глобальном рынке. ФосАгро заключила соглашение с РАН в рамках которого работает над созданием оптимальных систем минерального питания растений, использованием вторичных продуктов, минимизацией воздействия на окружающую среду в целом и сокращением выброса парниковых газов в частности.
Участниками дискуссии обсудили роль науки в прогрессе цивилизации и формировании модели устойчивого развития, проблему баланса между ростом, развитием с одной стороны, и необходимостью сохранения окружающей среды и ресурсов для будущих поколений — с другой.
Руководитель Роскачества Максим Протасов в своем выступлении остановился не только на плюсах, которые несет человечеству научно-технический прогресс, но и показал обратную сторону цифровизации. Так, ежегодно на Земле образуется около 60 млн тонн так называемого электронного мусора, большая часть которого не перерабатывается, а складируется на полигонах. Поэтому важно повышение знаний потребителей и производителей об осознанном потреблении и устойчивом производстве, на чем и фокусируется Роскачество. Кроме того, одним из приоритетов академический науки должны стать разработки по устойчивому развитию, восстановлению плодородия почв, эффективной переработке отходов и цикличной экономике.
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