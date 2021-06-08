Пермь, 8 июня 2021, 10:39 — REGNUM В Перми начался демонтаж моста через реку Мулянка. Подрядчик уже разобрал пролетные строения и ригели промежуточных опор, сообщает Упрдор «Прикамье».
В учреждении заявили, что работы идут согласно графику, указанному в контракте на проведение капремонта инженерного сооружения. Старт капитальному ремонту дан 13 мая. Планируется, что проезжая часть моста увеличится до трех полос. Сначала мост будет полностью разобран, а на его месте возведут новое сооружение через реку.
Объект расположен на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург. Протяженность моста составляет 150 метров.