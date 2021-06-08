Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM ГИБДД поймала около 350 велосипедистов и водителей самокатов во время рейдов 7 июня 2021 года в Екатеринбурге, сообщили в городском управлении инспекции.

Полицейские уделили особое внимание «самокатчикам». В частности, инспекторы проверяли мощность электросамокатов. Если оказывалось, что по факту водитель управлял мопедом и не имел прав, то водителю грозил штраф до 15 тыс. рублей.

По итогу рейда около 350 граждан были привлечены к ответственности. Проверочные мероприятия проходили в центре Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокатные сети электросамокатов снизили скорость своих устройств до 15 км/ч в людных участках Екатеринбурга.

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