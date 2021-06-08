г.п. Кузьмоловский, , 13:26 — REGNUM В Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы радиационного загрязнения, соответствующее распоряжение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко было опубликовано на сайте администрации региона 8 июня.

Как следует из документа, обстановка, которая сложилась к 21 мая 2021 года на территории Кузьмоловского городского поселения признаётся «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения». Причиной этому — ситуация возникшей на территории Радиационного комплекса, ранее входившего в состав ФГУП «Прикладная химия». Ввиду чего определены границы зоны, в которой может возникнуть ЧС — территория радиационного комплекса и прилегающая к нему территория в радиусе одного километра.

Режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленобластной подсистемы РСЧС в Кузьмоловском городском поселении установлен с 10:00 мск 8 июня.

«Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность. Для контроля за обстановкой задействованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово», — пояснил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

Он уточнил, что в настоящий момент превышений радиационного фона не фиксируется. А в связи с введением режима повышенной готовности «информация будет доводится до жителей Кузьмолово ежедневно».