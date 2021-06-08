Москва, , 10:36 — REGNUM Коснувшись пика на отметке $72,25 за баррель в начале недели, нефтяные цены перешли к плавной коррекции, которая получает развитие на торгах 8 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent в моменте касалась зоны $70,70, после чего сократила потери, вернувшись выше уровня $71.

Причина отката цен по-прежнему в основном техническая. Недавнее ралли носило довольно агрессивный характер и теперь застопорилось, сменившись фиксацией прибыли.

Однако, судя по поведению игроков, потенциал снижения будет ограниченным в краткосрочной перспективе, а вероятность возобновления подъема сохраняется.

Доллар снова подешевел по итогам торгов 7 июня, хотя изначально предпринимал попытки возобновления роста. Ослабление USD всегда оказывает поддержку сырьевым площадкам.

Сегодня сценарий может повториться — после текущих поползновений, во второй половине дня «американец» рискует снова оказаться под давлением.

С фундаментальной точки зрения для возобновления роста Brent необходима бычья статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также отсутствие прогресса в предстоящем новом раунде переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

На данный момент для котировок важно ухватиться за уровень $71 и удержаться над поддержкой $70», — считает эксперт.

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