Орел, , 10:35 — REGNUM В Орле подросток предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своих матери и бабушки. Также он обвиняется в совершении кражи. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области 8 июня.

По версии следствия, в сентябре 2020 года 17-летний обвиняемый поссорился со своими матерью и бабушкой. Он взял топор и нанес родственницам множественные удары в область головы и шеи, женщины он полученных травм скончались. После этого он вышел из квартиры, проник в продуктовый магазин и похитил с торговых стеллажей имущество на сумму не более 400 рублей.

В рамках расследования преступления были допрошены 28 свидетелей, проведены 23 судебные экспертизы. Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд.