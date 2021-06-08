Москва, , 10:45 — REGNUM Поставки по газопроводу «Северный поток — 2» Россия начнёт вне зависимости от действий США, заявления из Вашингтона о возможных санкциях особого значения не имеют. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 8 июня журналистам.

Рябков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне допустил введение против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, ранее отменённых санкций.

По словам Рябкова, в Москве не придали особого значения сигналу американской стороны о некой паузе «в этом санкционном угаре». Теперь идут сигналы противоположного содержания, но в России на них не зацикливаются.

«Потому что достроить «Северный поток — 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чём помешал, но не сорвал (проект)», — отметил замминистра.

Рябков добавил, что поставки по газопроводу всё равно начнутся, что бы ни предпринимала американская сторона. При этом Россия никоим образом не намерена отклоняться от линии на принципиальное неприятие санкционной политики США.

Читайте также: Санкции против оператора «Северного потока — 2» всё ещё возможны — Блинкен