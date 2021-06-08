Уфа, , 10:36 — REGNUM Министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии назначен Александр Булушев. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Сообщается, что Булушев родился в 1967 году в Новосибирской области в селе Кыштовка. Стал выпускником Всероссийского заочного финансово-экономического института. Начал работу в 1984 году лаборантом кафедры автоматизации и механизации машиностроительного производства Уфимского авиационного института. С 2011 по 2021 год трудился на должности заместителя директора ООО «БитумОйл». С 2012 год по 2021 год работал руководителем ООО «Промгеосырье».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 1 марта 2021 года Алан Марзаев покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Он освобожден от должности по собственному желанию указом главы Башкирии Радия Хабирова.