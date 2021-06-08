Москва, , 11:36 — REGNUM Солист группы Little Big дал интервью для YouTube-канала блогера Данилы Поперечного. Новый выпуск подкаста «Без души» с Ильёй Прусикиным доступен с 8 июня.

В подкасте Ильич (псевдоним Ильи Прусикина) рассказал о несостоявшемся выступлении на «Евровидении», будущем канала «Клик-Клак», а также своих взаимоотношениях с бывшей супругой Ирой Смелой. Музыкант признался, до сих пор дружен с женой. «Ира мне один из лучших друзей до сих пор. Я буду любить её до конца жизни… Да, мы расстались, но от того, что мы расстались, перестать любить человека — это глупо», — считает он.

Ранее солистка группы Little Big Софья Таюрская подтвердила слухи о романе с Ильёй Прусикиным. Пара начала свои отношения в 2020 году после развода Ильича с Ирой Смелой.

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