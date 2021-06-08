Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Риск появления онкологических заболеваний повышается на 20% при выкуривании более пяти сигарет в день. Об этом 8 июня рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист — онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«(Следует) выполнять все те возрастные предписания по скринингу и по диспансеризации, вести здоровый образ жизни и не курить, выкуривание больше 5 сигарет в день на 20% повышает риск развития онкологических заболеваний», — заявил он в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума в ответ на вопрос о том, какие меры необходимо предпринимать для онкологических заболеваний.

Также специалист — онколог рекомендовал не злоупотреблять алкоголем и красным мясом, вести подвижный образ жизни, следить за индексом массы тела и в случае необходимости — бороться с ожирением.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент России Владимир Путин заявил, что российскую систему помощи онкобольным детям и детям с заболеваниями крови удалось кардинально изменить.