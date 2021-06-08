Москва, , 10:31 — REGNUM Сегодня, 8 июня, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, подрастая к доллару США на символические 0,11% и удерживаясь на отметке 72,90 за единицу американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Стоит отметить, что главной темой для финансовых рынков остается инфляция, точнее говоря ее ускорение. На этой неделе инвесторы будут следить за индексом потребительских цен в США за май.

Отчет должен выйти 10 мая, и как ожидается инфляция в США продолжит свой вертикальный взлет с 4,2% г/г до 4,7% г/г максимального за последние 12 лет значения.

Сама инфляция для рынков не столь важна, гораздо важнее то, что за ней может последовать, если ФРС решит, что пришло время бороться с инфляционными процессами ужесточением денежно-кредитной политики.

Пока американский регулятор успешно уходит от ответа, боясь спровоцировать падение фондового рынка, зато Банк России, судя по всему, не прочь продолжить повышение ключевой процентной ставки, к тому же и повод появился.

В России в мае инфляция продолжила ускоряться, достигнув максимального уровня с декабря 2016 года в 6,0% г/г. Так что уже на заседании 11 июня Банк России может поднять ключевую ставку еще как минимум на 0,25 п.п. до 5,25%.

Такая комбинация из решительности российского ЦБ и нерешительности американского, продолжит оказывать поддержку российской валюте.

Рубль с высокой вероятностью продолжит торговаться в коридоре 72,00−73,00 за доллар США и на сегодняшних торгах», — считает эксперт.

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