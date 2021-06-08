Якутск, , 10:32 — REGNUM Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 7 июня обсудили реализацию программы «Дальневосточный квартал».

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«В высокой степени готовности находятся проекты в Якутске, Южно-Сахалинске и Магадане. Идёт разработка проектов в Чите, Улан-Удэ, Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске», — пишет официальный телеграм-канал Минстроя РФ.

Отмечается, что уже в июле текущего года начнётся строительство первого «ДВ-квартала» в Якутске. Чуть позже, в октябре, к программе подключится Южно-Сахалинск.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии представило проекты для включения в разработанную Минвостокразвития России программу «Дальневосточные кварталы» по строительству современных микрорайонов с комфортной планировкой.