Северск, Томская область, , 10:28 — REGNUM В Томской области началось строительство первой в мире реакторной установки БРЕСТ-300 в рамках проекта «Прорыв». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в заливке первого бетона принял участие гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Установка является ключевым объектом энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах, который строится в Северск по новейшей технологии замкнутого ядерного цикла. Объект станет первым в мире образцом для отработки атомных технологий четвертого поколения.

«Именно здесь и сейчас создается энергетика будущего. Сегодня мы переходим от подготовительных работ, от разработки сложнейшей технологии замкнутого ядерного топливного цикла — к строительству первой в мире реакторной установки БРЕСТ-300!» — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, назвав этот день историческим для всей российской атомной промышленности.

Как отмечается, с началом строительства по видеоконференцсвязи поздравили вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и глава Агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд.