Москва, , 10:28 — REGNUM В России в 2021 году инфляция существенно превысит те 4,3%, которые прогнозирует министерство экономического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

«Мы считаем данную вероятность очень высокой. С учётом текущей динамики цен показатель инфляции по итогам 2021 года по нашему прогнозу окажется существенно выше и составит 5,2−5,5% — на 0,9−1,2% выше текущего прогноза МЭР, — сказал Сафонов. — Для сравнения: прогноз Банка России по инфляции на конец года составляет 4,9−5,2%, что также существенно выше указанного прогноза. Консенсус-прогноз аналитиков и экспертов, проведённый Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ 23−30 апреля 2021 г. на 2021 год также выше — 4,7%».

Как полагает экономист главными проинфляционными факторами продолжат оставаться активный потребительский спрос на внутреннем рынке (в том числе за счёт ограничения зарубежных поездок) и давление со стороны издержек производителей.

«Также значимое влияние могут оказать высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. Фактором неопределённости остаётся урожай 2021 в России и в мире», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, согласно которым цены на социально значимые товары в России превысили инфляцию почти в три раза.

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