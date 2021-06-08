Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM Учащиеся АОО «Назарбаев интеллектуальная школа» в Нур-Султане получили повреждение глаз во время сдачи экзамена, сообщили в городском управлении здравоохранения.

Четырех школьников доставили 7 июня в столичную многопрофильную городскую детскую больницу №2. Врачи диагностировали электроофтальмию (поражение глазного яблока) легкой степени.

Руководство школы прокомментировало инцидент. Выяснилось, что во время экзамена в кабинете на протяжении полутора часов была включена антибактериальная кварцевая лампа.

Повреждение глаз возникло в результате длительного действия ультрафиолетовых лучей на роговицу глаза. Воздействие подобно ожогу от солнечных лучей.