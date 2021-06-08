Нур-Султан, 8 июня 2021, 10:28 — REGNUM Учащиеся АОО «Назарбаев интеллектуальная школа» в Нур-Султане получили повреждение глаз во время сдачи экзамена, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Четырех школьников доставили 7 июня в столичную многопрофильную городскую детскую больницу №2. Врачи диагностировали электроофтальмию (поражение глазного яблока) легкой степени.
Руководство школы прокомментировало инцидент. Выяснилось, что во время экзамена в кабинете на протяжении полутора часов была включена антибактериальная кварцевая лампа.
Повреждение глаз возникло в результате длительного действия ультрафиолетовых лучей на роговицу глаза. Воздействие подобно ожогу от солнечных лучей.