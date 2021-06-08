Оренбург, , 10:27 — REGNUM В Оренбургской области на землях лесного фонда ежедневно регистрируется от трех до пяти пожаров. Пройденная площадь пожаров составила 132,5 га, сообщает минприроды региона.

Стоит отметить, что площадь пожаров сократилась по сравнению с аналогичным периодом более чем в три раза. За пять месяцев 2020 года было зафиксировано 521,74 га поражённой огнем лесной территории.

Основной причиной возникновения лесных пожаров названо неосторожное обращение с огнем. С 13 мая в области действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, посещение лесов, сжигание мусора и травы. На сегодняшний день в Оренбуржье установлен пятый класс пожарной опасности.

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