Москва, , 10:34 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются на фоне выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:15 мск 8 июня августовские фьючерсы на Brent дешевеют на $0,59 (0,83%), до $70,90 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,56%, составив $68,67 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов заявил, что восстановление мирового спроса на нефть в 2022 году до уровней 2019 года или выше — это наиболее вероятный сценарий развития событий.

Вместе с тем, отметил он, есть два основных риска для мирового рынка нефти — это возможность возникновения новых волн пандемии и опасность финансовой нестабильности из-за роста инфляции и последующего ужесточения денежно-кредитной политики.

Накануне, 7 июня, сектор сырья торговался в «красной» зоне.

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