Барнаул, , 10:24 — REGNUM Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам и выплаты им всем недоплаченных сумм — это одно из главных требований «Справедливой России — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

Комментируя письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) президенту России Владимиру Путину, он пояснил:

«Соответствующий законопроект мы вносили в Госдуму и внимание Президента и правительства на эту проблему неоднократно обращали. Конечно же я — за возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам — это будет справедливо. Ведь они в большинстве своём продолжают работать не от хорошей жизни — просто пенсия у подавляющего их числа такая низкая, что не позволяет сводить концы с концами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в России «необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», заявил в письме на имя президента России председатель ФНПР Михаил Шмаков.

По его словам, правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но при этом не внесло свой вариант по этому вопросу.

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