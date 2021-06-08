Ярославль, , 10:24 — REGNUM В Ярославле первый этап вакцинирования прошли 62 тысячи жителей города, полностью завершили вакцинацию 50 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Вакцинация в «Горзеленхозстрое» City-yaroslavl.ru

В Ярославле доступны все три вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В городе открыто 16 стационарных прививочных пункта в поликлиниках, плюс работают пункты в двух торговых центрах — на Тутаевском шоссе и на улице Нагорная. Однако темпы вакцинирования достаточно невелики. Сейчас привито около 8 процентов от общего числа жителей города.

«Нам очень важно, чтобы прививку сделали не менее 60 процентов жителей. Тогда распространение коронавируса у нас будет остановлено. Мы должны помнить, что, вакцинируя себя, мы защищаем своих родных, близких, коллег, друзей и знакомых», — заявила заместитель мэра Ярославля Елена Новик.

Мобильные бригады работают и на предприятиях города. Так прошли вакцинацию около 100 сотрудников МБУ «Горзеленхозстрой», которые каждый день выходят на уборку города. Мэр Ярославля Владимир Волков также призывает жителей города к активному получению вакцины от коронавируса.

«Страшно не привиться, страшно переболеть. Количество привившихся растет, но нужно стремиться к цифре в 50 процентов вакцинированных», — заявил Владимир Волков на общегородском совещании.

При этом неизвестно, получал ли вакцину сам глава Ярославля. Из руководителей муниципальных образований региона прошли вакцинирование глава администрации Рыбинска Денис Добряков, глава Переславля Ирина Строкинова, глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

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