Уфа, , 10:27 — REGNUM Предпринимателя обвинили в мошенничестве и преднамеренном банкротстве в Уфе. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сотрудники УФСБ России по Башкирии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону предварительно установили, что в 2017 году 39-летний директор фирмы взял в банке кредит на крупную сумму.

«Часть этих денег в размере более 44 миллионов рублей он похитил путем обмана. В 2018 году в целях неисполнения перед банком обязательств и неуплаты задолженности по налогам руководитель ООО произвел процедуру преднамеренного банкротства юридического лица. Для этого он совершил сделки по отчуждению имущества организации. 22 единицы техники общей стоимостью более 19 миллионов рублей перешли во владение родственницы и его знакомых», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка считают, что в результате обвиняемый лишил фирму возможности осуществлять свою деятельность, за счет которой компания могла гасить кредит перед банком и платить налоги.

В 2019 году Арбитражный суд Башкирии принял решение о признании банкротом данной фирмы. По предварительным сведениям, ущерб составил свыше 40 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух сестер приговорили к реальному сроку за мошенничество.