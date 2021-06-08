Москва, , 10:23 — REGNUM Граждане России стали значительно реже поддаваться на уловки телефонных мошенников, если они звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банков. Поэтому злоумышленники стали отказываться от такого способа обмана клиентов. Об этом сообщили в компании Bi.Zone.

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По данным компании, мошенники стали в два раза реже представляться службой безопасности банка и других организаций.

«В июле 2020 года количество жалоб на звонки якобы от службы безопасности составило как минимум 26 170, в апреле 2021 года этот показатель уменьшился до 13 546 жалоб», — приводит РИА Новости слова экспертов.

При этом отмечается тенденция с многократным ростом числа жалоб на звонки от имени правоохранительных органов. Так, в июле 2020 их было зафиксировано 768, а в апреле 2021 года этот показатель вырос более чем в семь раз — 5643.

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«Звонки от службы безопасности уже не так эффективны, как раньше, — потенциальные жертвы стали все чаще настораживаться, когда слышат такое представление у себя в трубке. Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль», — пояснил директор Bi. Zone Евгений Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в России состоялась презентация ресурса для выявления мошенников и борьбы с ними. Так, сообщить о совершённом кибермошенничестве, с которым они столкнулись, граждане смогут, оставив заявление на специальной платформе «Мошеловка».

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