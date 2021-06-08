Сеул, , 10:25 — REGNUM В 2020 объём выбросов парниковых газов в Южной Корее составил 648,6 млн тонн, что на 7,3% меньше чем годом ранее и на 10,9% меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, сокращение частично вызвано снижением экономической активности во время пандемии коронавируса. В энергетическом секторе страны выбросы сократились на 7,8%, а в промышленном производстве — на 7,1%.

Выбросы от производства электроэнергии в Южной Корее сократились на 12,4% благодаря постепенному отказу от угольных электростанций и увеличения возобновляемых источников энергии в соответствии с политикой правительства по борьбе с мелкой пылью и изменением климата.

Выбросы от транспортного сектора снизились на 4,1% благодаря сокращению поездок в условиях пандемии и более широкого использования транспортных средств с низким уровнем выбросов.

Правила социального дистанцирования и запреты на собрания привели к снижению потребления бензина в стране на 2%, а дизельного топлива — на 5%, в то время как интенсивность движения на скоростных автомагистралях снизилась на 3%.