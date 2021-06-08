8 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Александр Белов, , 11:53 — REGNUM США, как и ряд других стран Запада, сталкиваются с угрозой дробления своей национальной идентичности на разного рода подгруппы, что чревато балканизацией страны и ее последующим развалом, пишет Сумантра Майтра в статье, вышедшей 7 июня в The National Interest.

Флаг США U.S. Marine Corps

«Примерно в то же время, когда я открыл для себя радости новой серии подкастов по истории, созданных двумя представителями самого высокого экспертного уровня в Англии, и погрузился в добродушное повествование, в Лондоне начались марши и столкновения. Пока я слушал о том, почему 1940 год был поворотным и одиноким годом, от которого зависела судьба западной цивилизации, в Северном Лондоне группа людей охотилась на евреев и требовала джихада. При этом риторика ее была явно завоевательной», — указал Майтра.

Формальной причиной такого развития событий стала месть за новую волну насилия в далекой стране. Использовались вполне знакомые акценты и язык, отсылающие к теме цивилизации. Однако если обратиться к тому, какие настроения выражались, создавалась совсем иная картина. И не только в Великобритании: подобные сцены наблюдались в Бельгии и США. В Нью-Йорке и Калифорнии происходили всё более жестокие стычки, обостряемые всё более жесткими действиями полиции и всё более радикальной и ядовитой риторикой определенной части левых политиков.

Почему для того, кто предположительно родился в Лондоне или Нью-Йорке, такую важную роль играли Израиль или Палестина — конфликт в далеком регионе, — что он или она были готовы совершить насилие над своими соотечественниками? И наоборот, почему новоиспеченные жители и граждане настолько одержимы своей старой племенной идентичностью, от которой они добровольно отказались, чтобы переехать в новый мир? Необходимо очень внимательно отнестись к этим примерам.

Беспорядки в США Hungryogrephotos

Такие вопросы вовсе не тривиальны. Напротив, они находятся в самой основе того, что фундаментально идет вразрез с гражданским сосуществованием и рамкой национального государства. Идея национальности и национализма может быть противоречивой, учитывая историю двадцатого века, но пока национальные государства являются основными действующими лицами международной системы, по которой мы ориентируемся, идея государственности будет ключевой.

Если не быть утопистом, который предпочитает футуристический интернационализм без границ и неофеодальную технократию, необходимо принять все меры, чтобы избежать беспорядков в границах общей нации. Противоречия между людьми, которые могут обернуться и насилием, неизбежны, однако если подумать хотя бы секунду, очевидной становится вся абсурдность того, что израильско-палестинский конфликт подтолкнул женщин-конгрессменов в США писать гневные тирады в социальных сетях. В этом ли их поддерживали их избиратели на выборах?

Однако такая балканизация страны представляет собой предсказуемую и серьезную угрозу любой социальной сплоченности как в Великобритании, так и в США. Если тот или иной гражданин идентифицирует себя как американца с той или иной припиской, например «афроамериканец», — практика, ставшая новым символом веры либерального индивидуализма, рано или поздно такой гражданин окажется в племенном конфликте с другим соотечественником, который идентифицирует себя с иной припиской.

Главное — убрать эти приписки и не поощрять больше их появления во имя либерального индивидуализма. Для страны, которая не является этноцентричной по своей природе, а скорее имеет в своей основе некоторую идею, поддержание той или иной формы идейного единства, естественно, крайне важно. Такие шаги включают в себя по крайней мере некоторую форму гомогенизации и ассимиляции. Иначе рано или поздно страна повторит судьбу Югославии.

С той же проблемой сталкиваются и другие основанные на идее крупные государства, вроде Индии, России, Израиля, Великобритании и Франции. И решают они их разными методами. Так, русификация государства-обрубка, которое в лице России возникло после СССР, включала «насильственную ассимиляцию и даже насилие в различных частях страны». Россия остается крупным многонациональным государством с сильной националистической властью.

Уличные беспорядки в США Lorie Shaull

Даже националистические взгляды «либерального героя» Алексея Навального на насильственную депортацию выходцев из Центральной Азии из России будут недопустимыми для некоторых на Западе. В Дании и Швейцарии социал-демократы проводят политику ассимиляции и иммиграции, которая очень похожа на то, что практикуется в Китае. Точно так же Индия, еще одна крупная многонациональная страна, нашла способы ориентироваться и поддерживать сильную национальную идентичность, чему способствовали Болливуд, крикет и обязательный английский в качестве официального языка, единственного языка, на котором говорят, по сути, во всех штатах и на всех территориях.

Можно даже сказать, что без английского существует риск развала Индии. По иронии судьбы, величайший дар колониального периода стал тем клеем, который скрепляет такую огромную и разнообразную страну. В Израиле процесс ивритизации приводит к смыванию старой идентичности в новом плавильном котле. Одни фамилии меняются на другие, и одноязычие, если и не является обязательным, сильно поощряется — практика, не отличающаяся от первых дней новой американской республики и в настоящее время вышедшая из моды.

«Мы приветствуем немца или ирландца, который становится американцем. Нам не нужны немец или ирландец, которые ими остаются», — говорил Теодор Рузвельт, который также указывал на моноязычие как на объединяющий процесс формирования убеждений.

«Мы считаем, что английский, а не какой-либо другой язык — это тот язык, на котором должны проводиться все школьные занятия … Он [новый житель страны] должен уважать только наш флаг. Такой флаг не только должен быть самым главным, но и никакую другой не должен быть вторым», — отмечал американский лидер.

Теодор Рузвельт

Соответственно, немецкие, голландские и скандинавские мигранты, приехавшие в США, привнося свою уникальную культуру, также приняли дополнительные меры для ассимиляции и перехода на английский язык. Рузвельт, безусловно, не был бы рад увидеть нынешнее насилие на улицах США. Радость по поводу происходящего не испытывал бы не только Рузвельт, но и Барак Обама.

«Когда я вижу, как мексиканские флаги развеваются на демонстрациях в поддержку иммиграции, я иногда чувствую прилив патриотического негодования», — подчеркивал 44-й президент США.

«Когда я вынужден использовать переводчика для общения с парнем, ремонтирующим мою машину, я чувствую определенное разочарование», — добавлял он.

Подобные чувства еще несколько лет назад были естественными и патриотичными. Бывший губернатор Луизианы Бобби Джиндл получил известность благодаря тому, что выступал против приписок к американцам «задолго до того, как это стало мейнстримом». Левые активисты по-прежнему преследуют Никки Хейли в сети.

Бобби Джиндл Gage Skidmore

Так что дальше? Великобритания и Франция недавно осознали необходимость объединительных программ защиты британских и французских ценностей. Во Франции есть значительная часть людей, которые либо родились во Франции, либо мигрировали в нее, но которые не идентифицируют или не чувствуют себя французами каким-либо измеримым образом, не разделяют они и ценности Республики. То же самое и в Великобритании, где консерваторы опираются на культурные вопросы и возобновляют усилия по направлению нового объединяющего британского национализма.

А проблемы есть. Кровопролитные протесты турок и курдов в третьей стране — настолько же абсурдная картина, как и когда причиной столкновений становится поддержка Израиля с одной стороны и Палестины — с другой. Ничуть не лучшее впечатление оставляют американские солдаты, размахивающие мексиканскими флагами. Существование единого государства и нации требует определенной идеологической однородности и, если необходимо, насильственного противодействия трайбализму. В противном случае этот трайбализм разорвал бы страну на части. В некотором смысле столкновения на улицах Лондона и Нью-Йорка показывают, сколько из этого еще предстоит сделать, чтобы обеспечить выживание многонациональной великой державы.