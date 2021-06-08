Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону бывшего полицейского приговорили к восьми годам колонии строгого режима за пьяное ДТП, в результате которого два человека погибли, ещё один получил тяжёлые травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

ДТП произошло в январе 2021 года на трассе Ростов — Батайск. Бывший полицейский (водитель) взвода роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Ростову-на-Дону, управляя Honda Civic в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Rapid. В результате аварии водитель Skoda Rapid и пассажир Honda Civic получили смертельные травмы. Ещё один пассажир Honda Civic получил тяжёлые ранения.

Суд назначил бывшему полицейскому восемь лет колонии-поселения и лишил его водительских прав на два года и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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