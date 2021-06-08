Улан-Удэ, , 10:14 — REGNUM В Бурятии с начала сезона зарегистрирован первый случай заражения человека клещевым энцефалитом. Также зафиксированы два случая клещевого боррелиоза и три — клещевого риккетсиоза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего к настоящему времени за помощью по поводу присасывания клещей обратилось 863 человека, в том числе 285 детей.

«Это на 41% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населенных пунктах, на собственных приусадебных участках», — отметили в управлении.

Нападения клещей зарегистрированы во всех районах республики, а также в лечебно-профилактических учреждениях г. Улан-Удэ.

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