Новороссийск, Краснодарский край, , 10:11 — REGNUM Ленинский районный суд Новороссийска арестовал на два месяца бывшего судью Хостинского районного суда Сочи, адвоката, который подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба Краснодарского краевого суда

По версии следствия, подозреваемый и его помощник обещали оказать мужчине, ставшему фигурантом уголовного дела, помощь в решении вопроса о переквалификации и назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, за четыре миллиона рублей. Часть денег, считает следствие, они планировали передать в качестве взятки неустановленным лицам.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток — до 3 августа 2021 года включительно.